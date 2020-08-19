Новая Зеландия может лишиться единственного стального завода

Новая Зеландия может лишиться единственного стального завода

Австралийская металлургическая компания BlueScope Steel заявила, что может прекратить производство стали в Новой Зеландии, если местное подразделение не сможет оперативно сократить затраты на A$30-50 млн. ($21,7-36,2 млн.) в год.

Компании принадлежит в Новой Зеландии сталеплавильный завод Glenbrook, на котором ежегодно выпускается до 650 тыс. т слябов и заготовки в год из местной железной руды, а также соответствующие прокатные мощности. BlueScope грозит закрыть все свои предприятия в стране, после чего Новая Зеландия практически лишится собственного производства проката.

Основной причиной убытков компания называть высокие тарифы на электроэнергию в Новой Зеландии. Кстати, по той же самой причине корпорация Rio Tinto собирается 31 августа закрыть алюминиевый завод New Zealand Aluminium’s (NZAS). Переговоры с местными энергетиками о возможном спасении предприятия пока не дали никаких результатов.

Как отмечает BlueScope, компания несет убытки и в Австралии, где также есть проблема высоких тарифов на электроэнергию. Но там она хотя бы надеется на расширение спроса вследствие реализации государственной программы посткоронавирусного стимулирования экономики посредством инвестиций в строительство.

Приоритетным для компании становится американский рынок. Там BlueScope расширяет производительность своего завода North Star в штате Огайо. В первой половине 2022 г. компания планирует запустить там третью электродуговую печь мощностью 850 тыс. т в год и МНЛЗ.

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