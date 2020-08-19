Новая Зеландия может остаться без металлургии из-за высоких тарифов на э/э

Новая Зеландия может остаться без металлургии из-за высоких тарифов на э/э

Австралийская металлургическая компания BlueScope Steel заявила, что может прекратить производство стали в Новой Зеландии, если местное подразделение не сможет оперативно сократить затраты на 30-50 млн австралийских долларов (21,7-36,2 млн долл.) в год.

Компании принадлежит в Новой Зеландии сталеплавильный завод Glenbrook, на котором ежегодно выпускается до 650 тыс. тонн слябов и заготовки в год из местной железной руды, а также соответствующие прокатные мощности. BlueScope грозит закрыть все свои предприятия в стране, после чего Новая Зеландия практически лишится собственного производства проката.

Основной причиной убытков компания называть высокие тарифы на электроэнергию в Новой Зеландии. Кстати, по той же самой причине корпорация Rio Tinto собирается 31 августа закрыть алюминиевый завод New Zealand Aluminium’s (NZAS). Переговоры с местными энергетиками о возможном спасении предприятия пока не дали никаких результатов.

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