Минфин в 4 раза сократил размещение ОВГЗ

Минфин в 4 раза сократил размещение ОВГЗ

Министерство финансов на состоявшемся 18 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,66 млрд грн и 31 млн долл. Таким образом в госбюджет поступило 2,51 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, в ходе аукциона инвесторам были предложены два выпуска ценных бумаг номинированных в гривне, со сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также один выпуск на 8 месяцев, номинированный в долларах США.

В итоге 6-месячные облигации в гривне удалось разместить на 999,52 млн грн под 7,82% годовых, двухлетние – на 663,77 млн грн под 10,14%.

Еще 31 млн долл. Минфин привлек от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, под 3,39% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло 4,88 млрд грн и 189,8 млн долл. (в целом 10,12 млрд грн в эквиваленте). Почти все поступления в гривне обеспечила продажа краткросрочных облигаций.



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