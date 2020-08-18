Укрзализныця заявляет, чтобы глава правления выбран без давления, но держит его имя в тайне

Укрзализныця заявляет, чтобы глава правления выбран без давления, но держит его имя в тайне

Конкурс на главу правления "Укрзализныци" прошел прозрачно и объективно. Об этом рассказал член наблюдательного совета "УЗ" Олег Журавлев.

"Я проведенным конкурсом удовлетворен. Он был проведен в соответствии с нашим внутренним положением о конкурсном отборе. Я доволен работой нашего HR-консультанта. Мы работали с шорт-листом, который сделала международная компания Boyden", - прокомментировал он.

При этом О.Журавлев опроверг информацию, распространяемую в СМИ, о якобы давлении на членов набсовета "УЗ".

"На меня лично никто не давил", - подчеркнул он.

Член набсовета "УЗ" добавил, что победитель конкурса был определен почти 100% количеством голосов.

"У этого человека наиболее соответствующие данные по работе и опыту. Также у него наиболее соответствующий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним как перед руководителем стоят. Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - рассказал О.Журавлев, не уточнив фамилии победителя, но пообещав, что она станет известна в ближайшие пару дней.

МинПром по материалам Фокус

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