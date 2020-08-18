Укрзализныця заявляет, чтобы глава правления выбран без давления, но держит его имя в тайне

Конкурс на главу правления "Укрзализныци" прошел прозрачно и объективно. Об этом рассказал член наблюдательного совета "УЗ" Олег Журавлев.



"Я проведенным конкурсом удовлетворен. Он был проведен в соответствии с нашим внутренним положением о конкурсном отборе. Я доволен работой нашего HR-консультанта. Мы работали с шорт-листом, который сделала международная компания Boyden", - прокомментировал он.



При этом О.Журавлев опроверг информацию, распространяемую в СМИ , о якобы давлении на членов набсовета "УЗ".



"На меня лично никто не давил", - подчеркнул он.



Член набсовета "УЗ" добавил, что победитель конкурса был определен почти 100% количеством голосов.



"У этого человека наиболее соответствующие данные по работе и опыту. Также у него наиболее соответствующий критериям конкурса опыт лидерства в компаниях и понимание ситуации, которая есть в компании, и как ее нужно преодолевать, и какие задачи и вызовы перед ним как перед руководителем стоят. Каждый человек оценивался по большому количеству критериев, и победил тот, чью кандидатуру мы подали", - рассказал О.Журавлев, не уточнив фамилии победителя, но пообещав, что она станет известна в ближайшие пару дней.



