Госбюджет недополучил 38 млрд грн

Госбюджет недополучил 38 млрд грн

В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы Счетной палаты, на невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн/долл. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

"Аналогично правительство прогнозировало сокращение импорта товаров и услуг на 10%. Фактически в первом полугодии импорт уменьшился на 19,7%, или почти вдвое больше прогнозного. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", – подчеркнул В.Пацкан.

Кроме того, глава Счетной палаты отметил значительные отклонения от прогнозных показателей уменьшения реального ВВП и роста цен, что также негативно повлияло на выполнение плана доходов.

В то же время план расходов госбюджета в первом полугодии не выполнен на 51 млрд грн, при том, что он был уменьшен на 77 млрд грн или 9,5%, добавил В.Пацкан.

"Уменьшенный на 77 млрд грн план на первое полугодие расходов общего фонда государственного бюджета не выполнен на 51 млрд грн, или 9,5%. Это является следствием несоблюдения распорядителями средств требований Бюджетного кодекса относительно сроков утверждении паспортов бюджетных программ, экономии расходов на обслуживании государственного долга и незавершения процедур закупок", – отметил председатель Счетной палаты.

Комментируя поступления от государственных заимствований, В.Пацкан заметил, что они составляли 263 млрд грн, или треть поступлений государственного бюджета. При этом, по его словам, существенными являются риски неполучения на приемлемых условиях запланированных на 2020 год внешних заимствований и замещения их внутренними.

По данным Счетной палаты, общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии увеличился на 13,6% – до 2,3 триллиона гривен. При этом 60% суммы рост произошел за счет девальвации с начала года гривни к иностранным валютам.

"Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в первом полугодии 2020 года, что уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ", – добавил В.Пацкан.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,83 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы – 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Vale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудникаVale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудника
Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазаводаЯрославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода
Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынкаХозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынка
США сохранили пошлины на продукцию из ЕС в размере 7,5 млрд долл.США сохранили пошлины на продукцию из ЕС в размере 7,5 млрд долл.
Украина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд доллУкраина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд долл
Украина накопила в ПХГ 23 млрд куб м газаУкраина накопила в ПХГ 23 млрд куб м газа
За полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грнЗа полгода наличных денег в Украине стало больше на 61 млрд грн
Доходы госбюджета: план перевыполнен, но доходы упалиДоходы госбюджета: план перевыполнен, но доходы упали
Администрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грнАдминистрация портов в этом году получит инвестиций на 1 млрд грн
Минфин разместил облигации на 10,25 млрд гривенМинфин разместил облигации на 10,25 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости