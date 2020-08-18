Boeing предлагает сотрудникам уволиться добровольно

Boeing предлагает сотрудникам уволиться добровольно

Авиастроительный концерн Boeing запустил вторую сессию добровольных увольнений из-за кризиса, вызванного пандемией. Сотрудникам предложили уволиться по собственному желанию и получить пакет выплат и льгот.

Сколько человек хотят так уволить, компания не уточнила. В концерне продолжается оценка трудовых ресурсов.

В заявлении Boeing говорится, что, несмотря на признаки восстановления после пандемии, авиастроительная отрасль и ее клиенты продолжают переживать серьезные трудности.

Гендиректор компании Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам признал, что число сокращений может оказаться выше первоначального целевого показателя в 10% штата, хотя менеджмент старается минимизировать принудительные увольнения.

В мае Boeing объявил о принудительном сокращении около 6 770 человек в США, и добровольное увольнение еще 5 520 человек с выплатой выходных пособий. Спрос на самолеты упал из-за прекращения полетов. В июле 2020 года концерн не получил ни одного нового заказа и поставил заказчикам всего 4 лайнера.

Акции Boeing дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 47,2%.

МинПром по материалам Интерфакс

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