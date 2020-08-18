Суд встал на сторону владельца вант Подольского моста, признав незаконными обыски в его офисе, - Михаил Шнайдер

Суд встал на сторону владельца вант Подольского моста, признав незаконными обыски в его офисе, - Михаил Шнайдер

Подольский районный суд Киева, по информации журналиста и блогера Михаила Шнайдера, встал на сторону владельца вант Подольско-Воскресенского моста, признав, что обыски и изъятие документации в его офисе были проведены незаконно. 

Об этом KV стало известно из сообщения Михаила Шнайдера на его странице в Facebook. 

“Как сообщают знающие люди, знакомые с данным делом, Подольский районный суд Киева встал на сторону владельца вант знаменитого Подольско-Воскресенского моста, признав, что обыски и изъятие документации в его офисе были проведены Незаконно, – написал Михаил Шнайдер.

Он напомнил, что речь идет об обысках в офисе субподрядчика на строительстве Подольско-Воскресенского моста – ООО "Инжиниринговая мостовая компания" (ИМК), которые представители Нацполиции провели на позапрошлой неделе. Также эта фирма, по его данным, за свой счет закупила часть вант для этого моста.

“Ранее сообщалось, что обыски были якобы инициированы мэром Киева Виталием Кличко с целью не выплачивать более 200 млн гривен долга перед компанией, которые городской голова выделил из бюджета генподрядчику – фирме “Эко-Строй-Трейд”, той самой фирме, которую связывают со "смотрящим" Денисом Комарницким. Указанная сумма до субподрядчика так и не дошла, за ванты с ним так и не расплатились, и он забрал их на собственный охраняемый склад, с целью избежания порчи имущества”, – сообщил Михаил Шнайдер.

Кроме того, по его словам, “очевидцы говорили, что полиция проводила обыски в офисе ИМК незаконно, не имея на то судебного решения. И вот 12 августа суд отказался легализовать эти обыски и признал, что они были проведены незаконно”.

“Кроме того, как сообщают те же знающие люди, Киевское управление Госбюро расследований 13 августа открыло уголовное производство по факту незаконного изъятия документации из офиса ООО "Инжиниринговая мостовая компания" и вант для Подольского моста с его склада. Проводившим изъятия полицейским Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве и должностным лицам ГУ Нацполиции в Киеве инкриминируется ст. 365 ч. 3 УК ("Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, приведшее к тяжким последствиям"). И это однозначно правильно – потому что полицейские при обысках явно превысили полномочия и действовали явно не по закону”, – резюмировал Михаил Шнайдер.

Фото: Фейсбук Михаила Шнайдера


Алексей Ветров, КиевВласть

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