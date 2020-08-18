Центрэнерго нашла в Украине дешевый уголь

Центрэнерго нашла в Украине дешевый уголь

 ПАО "Центрэнерго" заключило контракт с частными компаниями на поставку угля украинской добычи по базовой цене 1480 грн за тонну без НДС и транспортировки.

Как сообщает пресс-служба государственной компании, на Углегорскую ТЭС уже отгружена первая партия угля по этой цене, передает БизнесЦензор.

В "Центрэнерго" напомнили, что уголь государственных шахт компания покупает по 1950 грн за тонну, а по оперативным контракту с ДТЭК, заключенному при посредничестве Минэнерго, – по 1660 грн за тонну.

"Новый контракт ПАО "Центрэнерго" на закупку украинского угля включает только реальные транспортные расходы, а цена на топливо максимально приближена к международному биржевому паритету", – отмечается в сообщении.

"Учитывая реальные экономические предпосылки, государственная энергогенерирующая компания уже обратилась к премьер-министру и Минэнерго о пересмотре цены на уголь государственных шахт в сторону понижения до рыночной", – сообщили в "Центрэнерго".

Как сообщалось, ранее ПАО "Центрэнерго" заключило договор на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявлял, что цена, по которому будет поставляться уголь, привязана к формуле "Роттердам+", а купить уголь на более выгодных условиях в Украине "Центрэнерго" не сможет.

В свою очередь и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский называл несправедливой формулу цены на уголь "Роттердам+", поскольку она включает не реальные транспортные расходы, а виртуальный фрахт из Нидерландов.

Перед этим правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из РоSSийской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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