Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда

Фонд национального благосостояния Норвегии, объем которого составляет около $1 триллиона, потерял $21,27 миллиарда за первое полугодие. Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

Крупнейший суверенный фонд мира потерял более $21 миллиарда
Фото: eadaily.com

Причина потерь

В фонде пояснили, что стоимость собственных акций и объектов недвижимости упала в цене в результате пандемии коронавируса.

«Несмотря на то, что рынки хорошо восстановились во втором квартале, мы все еще наблюдаем большую неопределенность», — отметил заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.

Отмечается, что по итогам прошлого года фонд заявил о прибыли в $180 млрд на фоне роста стоимости акций.

Что известно о фонде

Правительственный пенсионный фонд Норвегии был основан в 1990 году. Он наполняется за счет избыточных прибылей с продажи нефти.

Он имеет долю в 9 200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.

Суверенными фондами, или фондами национального благосостояния, называют государственные инвестиционные фонды, финансовые активы которых состоят из акций, облигаций, имущества, драгоценных металлов и других финансовых инструментов.

Ранее сообщалось

  • В мае 2020 года сообщалось, что правительственный пенсионный фонд Норвегии впервые в истории начнет продавать свои активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны.

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