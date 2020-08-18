Укргазбанк выставил на аукцион имущество на полмиллиарда

Укргазбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) 111 лотов на общую сумму 500 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе «СЕТАМ».

Укргазбанк выставил на аукцион имущество на полмиллиарда
Фото: ukrinform.ua

Какие активы хотят продать

Среди выставленных на продажу — помещения мини-пивзавода, торгово-бытовой комплекс с гостиничными номерами, дом культуры, многопоточное КПП и другие лоты.

  • Самый дешевый лот — земельный участок в селе Пятихатки Кременчугского района Полтавской области по стартовой цене 101 тыс. грн.
  • Самый дорогой лот — дом культуры в Киеве, по ул. Николая Василенко, стартовая цена которого 66,4 млн грн.

«Среди выставленных лотов есть много интересного имущества, которое может уйти с „молотка“ с существенным повышением цены. Ожидаем оживленные торги», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Аукцион будет проведен 31 августа 2020 года.

Ранее сообщалось

  • В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием отменить результаты аукциона по продаже киевской гостиницы Днепр.
  • Фонд госимущества Украины в ходе онлайн-аукциона 15 июня продал киевскую гостиницу «Днепр» за 1,1 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятийВ Днепре разоблачили конвертационный центр, который ежемесячно выводил в тень полмиллиарда гривень госпредприятий
Третий своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 2 миллиардаТретий своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 2 миллиарда
Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимостиУкрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банковВторой своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банковПервый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредитФонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредит
НБУ проведет еще два аукциона по продаже серебряных банкнотНБУ проведет еще два аукциона по продаже серебряных банкнот
НБУ выставит на аукцион недвижимость, приобретенную в собственность по кредитам рефинансаНБУ выставит на аукцион недвижимость, приобретенную в собственность по кредитам рефинанса
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 18 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 18 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости