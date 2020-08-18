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2020-08-18
Укргазбанк выставил на аукцион имущество на полмиллиарда
Укргазбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) 111 лотов на общую сумму 500 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе «СЕТАМ».
Фото: ukrinform.ua
Какие активы хотят продать
Среди выставленных на продажу — помещения мини-пивзавода, торгово-бытовой комплекс с гостиничными номерами, дом культуры, многопоточное КПП и другие лоты.
- Самый дешевый лот — земельный участок в селе Пятихатки Кременчугского района Полтавской области по стартовой цене 101 тыс. грн.
- Самый дорогой лот — дом культуры в Киеве, по ул. Николая Василенко, стартовая цена которого 66,4 млн грн.
«Среди выставленных лотов есть много интересного имущества, которое может уйти с „молотка“ с существенным повышением цены. Ожидаем оживленные торги», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
Аукцион будет проведен 31 августа 2020 года.
Ранее сообщалось
- В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием отменить результаты аукциона по продаже киевской гостиницы Днепр.
- Фонд госимущества Украины в ходе онлайн-аукциона 15 июня продал киевскую гостиницу «Днепр» за 1,1 млрд грн.