Укргазбанк выставил на аукцион имущество на полмиллиарда

Укргазбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) 111 лотов на общую сумму 500 млн грн. Об этом говорится в пресс-релизе «СЕТАМ».

Фото: ukrinform.ua

Какие активы хотят продать

Среди выставленных на продажу — помещения мини-пивзавода, торгово-бытовой комплекс с гостиничными номерами, дом культуры, многопоточное КПП и другие лоты.

Самый дешевый лот — земельный участок в селе Пятихатки Кременчугского района Полтавской области по стартовой цене 101 тыс. грн.

Самый дорогой лот — дом культуры в Киеве , по ул. Николая Василенко, стартовая цена которого 66,4 млн грн.

«Среди выставленных лотов есть много интересного имущества, которое может уйти с „молотка“ с существенным повышением цены. Ожидаем оживленные торги», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Аукцион будет проведен 31 августа 2020 года.

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