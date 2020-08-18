Три крупнейшие стальные компании Японии заявили об убытках

Как сообщает Japan Times, три крупнейшие японские компании Nippon Steel, JFE и Kobe Steel в апреле-июне отчитались об убытках, поскольку кризис из-за коронавируса заставил автопроизводителей и других клиентов приостановить производство, что привело к снижению спроса.



Компания Nippon Steel Corp сообщила о чистом убытке группы в размере 42 млрд иен при продажах 1,1 трлн иен, что на 25,7% меньше, в первом квартале, при этом производство нерафинированной стали упало ниже уровня во время глобального финансового кризиса 2008 года. Nippon Steel планирует объявить убыток в размере 200 млрд иен за апрель-сентябрь, но не представила годовой оценки.



JFE Holdings Inc сообщила о чистом убытке группы в размере 39,1 млрд иен при продажах в размере 743,9 млрд иен, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году, в первом квартале 2020 финансового года. За полный год до марта 2021 года JFE ожидает показать чистый убыток в 100 млрд иен, что станет его второй крупной потерей подряд.



Между тем Kobe Steel Ltd зафиксировала чистый убыток в размере 13,1 млрд иен при продажах в 374,1 млрд иен.



