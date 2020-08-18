Liberty Steel Group купила французские рельсовые заводы Hayange и Ascoval

Liberty Steel Group купила французские рельсовые заводы Hayange и Ascoval

Компания LIBERTY Steel Group преуспела в своем предложении по приобретению стратегических французских сталелитейных активов компании France Rail Industry Hayange и сталелитейного завода Ascoval. Об этом сообщает SteelGuru.

После принятого в июле Судом Страсбурга решения о присуждении Hayange компании LSG французское правительство окончательно одобрило сделку, которая обеспечит будущее национальных стратегических заводов и их 700 сотрудников.

Компания Hayange, расположенная в Мозеле, Франция, производит широкий ассортимент стальных рельсов для национального рынка, включая национального железнодорожного оператора Франции SNCF и RATP, оператора системы метро Парижа, и рассматривается правительством Франции как стратегический актив.

Предприятие, на котором работают около 430 человек, производит более 300 тыс. тонн рельсов в год. Хотя французский рынок железных дорог является ключевым для бизнеса, с помощью всей сети LSG компания будет стремиться к увеличению продаж рельсов в Европе и на других рынках. LSG уже имеет железнодорожный завод, снабжающий австралийскую сеть, со своего сталелитейного завода в Уайалле, Южная Австралия.

Компания Ascoval, базирующаяся в Сен-Сульв на севере Франции и имеющая около 270 сотрудников, использует технологию электродуговой печи и имеет возможность производить 600 тыс. тонн стальных блюмов, заготовок и другой кованой продукции ежегодно из переработанного металлолома. Ascoval будет использовать переработанную сталь, в том числе рекуперированный рельс, для поставок в Hayange, создав интегрированный французский железнодорожный бизнес GREENSTEEL.

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