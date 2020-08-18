Украина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от Cargill

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщает сайт Кабмина.

Фото: biz.censor.net.ua

На что пойдут кредиты

Кредиты привлекут для выполнения закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», говорится в сообщении. Общая сумма кредитов – 250 млн евро.

На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через пять лет.

Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.

Как будут погашать кредиты

Погашать и обслуживать кредиты будут за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год.

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