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2020-08-18
Украина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от Cargill
Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом
Фото: biz.censor.net.ua
На что пойдут кредиты
Кредиты привлекут для выполнения закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», говорится в сообщении. Общая сумма кредитов – 250 млн евро.
На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через пять лет.
Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.
Как будут погашать кредиты
Погашать и обслуживать кредиты будут за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год.
Ранее сообщалось
- В 2019 году Кабмин уже привлекал два кредита от Cargill Financial Services.
- 29 июля 2019 года Украина привлекла 250 млн евро от Cargill.