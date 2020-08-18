Турция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитерку

Турция ввела дополнительный пошлины на украинскую кондитерку

20 августа вступает в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор в отношении 115 товаров, в том числе кондитерской продукции. Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации.

В частности, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле.

Для украинской шоколадной кондитерской продукции дополнительная пошлина составит 20%, для мучной – 15%.

В ЕБА напоминают, что на сегодня доступ к рынку Турции для украинских производителей кондитерской продукции и так значительно затруднен в связи с применением Турцией высоких ставок ввозной пошлины и дополнительного тарифа на сельскохозяйственную составляющую (всего сборы составляют около 35-45% на кондитерские изделия).

В то же время уровень ставок ввозной пошлины для импортных турецких кондитерских изделий в Украину составляет от 5 до 15%.

"Поэтому решение турецких властей повысить таможенные ставки значительно ухудшает и без того неравные для Украины условия доступа на турецкий рынок и создает неконкурентную среду для украинских производителей. Соответственно, внедрение дополнительных пошлин турецкой стороной сделает экономически нецелесообразным и фактически полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию", – отмечается в сообщении.

В связи с этим, ЕБА призывает ответственные органы Украины принять немедленные меры для недопущения повышения таможенных пошлин Турецкой Республикой на украинскую кондитерскую продукцию.



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