monobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизят

С первого сентября monobank изменит ключевые тарифы. Об этом написал один из сооснователей monobank Олег Гороховский в телеграм-канале.

Фото: Минфин

Три изменения

Плата по остаткам на картах станет 7% годовых

«Долго держались. Можно сказать, из последних сил. Но ставки по срочным депозитам уже снизились настолько, что выгоднее стало держать остаток на карте, чем размещать срочный депозит. Годовые срочные депозит без права расторжения мы привлекаем под 11% годовых и это одна из самых выгодных ставок сегодня, а платим по остаткам 10% годовых. Поэтому, начиная с 1 сентября, плата по остаткам по нашим картам станет 7% годовых», — написал он.

Снижение платы за использование кредитного лимита

«С 1 сентября мы снижаем плату за использование кредитного лимита по нашим картам для тех клиентов, кто не находится в грейс-периоде», — пишет Гороховский.

Ставка по черным картам станет 3,1% в месяц, а была 3,2% в месяц.

Ставка по платиновым и железным картам станет 2,9% в месяц, а была 3,1% в месяц.

Снижение требования к минимальному обязательному платежу по кредитному лимиту

«Если раньше наши клиенты, которые использовали кредитный лимит, должны были внести на карту минимум 5% от задолженности на конец месяца до конца следующего месяца, то с 1 сентября минимальный платеж станет 4%. И это самые низкие требования к минимальному платежу по кредитным картам среди всех украинских банков», — подытожил он.