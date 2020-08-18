Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира. Об этом сообщает
Илон Маск поднялся в рейтинге после того как за один день акции Tesla выросли на 11%. Благодаря этому бизнесмен увеличил свое состояние на $7,8 миллиардов.
Общее состояние Маска оценивается в $84,8 миллиардов.
Бизнесмен потеснил с четвертого места генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.
Рейтинг
Первые три строки рейтинга занимают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс.
Напомним
21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира.