Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира

Фото: rbc.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg .

Илон Маск поднялся в рейтинге после того как за один день акции Tesla выросли на 11%. Благодаря этому бизнесмен увеличил свое состояние на $7,8 миллиардов.

Общее состояние Маска оценивается в $84,8 миллиардов.

Бизнесмен потеснил с четвертого места генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Рейтинг

Первые три строки рейтинга занимают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс.

Напомним

21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира.