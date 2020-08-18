Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира

Маск поднялся на четвертую строчку рейтинга богатейших людей мира — Bloomberg
Фото: rbc.ru

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертое место рейтинга самых богатых людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Илон Маск поднялся в рейтинге после того как за один день акции Tesla выросли на 11%. Благодаря этому бизнесмен увеличил свое состояние на $7,8 миллиардов.

Общее состояние Маска оценивается в $84,8 миллиардов.

Бизнесмен потеснил с четвертого места генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Рейтинг

Первые три строки рейтинга занимают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и глава Microsoft Билл Гейтс.

Напомним

21 июля основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей мира.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Трамп за год обеднел на $300 миллионовBloomberg: Трамп за год обеднел на $300 миллионов
Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардераBloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера
Биткоин вновь поднялся выше психологической отметкиБиткоин вновь поднялся выше психологической отметки
План Б. Как богачи мира готовятся к новому локдауну из-за коронавирусаПлан Б. Как богачи мира готовятся к новому локдауну из-за коронавируса
Ярославский расставляет в банке Кредит Днепр новых людей. Финучреждением будет руководить Сергей ПановЯрославский расставляет в банке Кредит Днепр новых людей. Финучреждением будет руководить Сергей Панов
2 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 5002 августа курс биткоина поднялся выше $12 тысяч и сразу обрушился до $10 500
Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300Курс биткоина поднялся выше $10 000. Ethereum — дороже $300
Bloomberg: США могут признать Швейцарию валютным манипуляторомBloomberg: США могут признать Швейцарию валютным манипулятором
Маск призвал горнодобытчиков производить больше никеляМаск призвал горнодобытчиков производить больше никеля
Эмираты ввели пошлину на оцинкованный прокатЭмираты ввели пошлину на оцинкованный прокат
Последние новости
Подгружаем последние новости