Экономика Японии показала рекордное падение

Во втором квартале 2020 валовой внутренний продукт Японии сократился на 7,8% до первых трех месяцев, а в годовом измерении — на 27,2%. Это стало максимальным падением с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году. Об этом пишет Finclub со ссылкой на Reuters.

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Размер реального ВВП Японии во II квартале сократился до 485 трлн иен — минимума с апреля-июня 2011 года.

Экономическое падение

Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился из-за пандемии covid-19. Данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии.

Потребительские расходы за отчетный период сократились на 8,2% в поквартальном измерении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы упали на 0,3%.

Экспорт сократился на 18,5% — максимальное падение с I квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, падение было отмечено третий квартал подряд.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

Эксперты прогнозируют снижение спроса на деловые инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения covid-19.

«Существует вероятность, что экономическая активность может остановиться, если ведущие страны вновь введут карантинные мероприятия, или Япония повторно введет чрезвычайное положение», — прогнозирует Саисуке Сакай с Mizuho Research institute.

Напомним

Валовой внутренний продукт Франции за апрель-июнь упал на рекордные 13,8% во втором квартале 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 упала на 12,1% в поквартальном выражении.