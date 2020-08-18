Экономика Японии показала рекордное падение

Во втором квартале 2020 валовой внутренний продукт Японии сократился на 7,8% до первых трех месяцев, а в годовом измерении — на 27,2%. Это стало максимальным падением с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году. Об этом пишет Finclub со ссылкой на Reuters.

Экономика Японии показала рекордное падение
Фото:rt.com

Размер реального ВВП Японии во II квартале сократился до 485 трлн иен — минимума с апреля-июня 2011 года.

Экономическое падение

Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился из-за пандемии covid-19. Данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии.

Потребительские расходы за отчетный период сократились на 8,2% в поквартальном измерении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы упали на 0,3%.

Экспорт сократился на 18,5% — максимальное падение с I квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, падение было отмечено третий квартал подряд.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

Эксперты прогнозируют снижение спроса на деловые инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения covid-19.

«Существует вероятность, что экономическая активность может остановиться, если ведущие страны вновь введут карантинные мероприятия, или Япония повторно введет чрезвычайное положение», — прогнозирует Саисуке Сакай с Mizuho Research institute.

Напомним

Валовой внутренний продукт Франции за апрель-июнь упал на рекордные 13,8% во втором квартале 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 упала на 12,1% в поквартальном выражении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль: в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливатьсяШмыгаль: в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться
Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%Экономика Украины во втором квартале упала более чем на 11%
Во 2 квартале ВВП Европы продолжил падениеВо 2 квартале ВВП Европы продолжил падение
Экономика Сингапура за квартал сократилась почти 43%Экономика Сингапура за квартал сократилась почти 43%
Глава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компанииГлава Intel воспользовался падением курса, чтобы прикупить акций компании
Китай закупил рекордное количество рудыКитай закупил рекордное количество руды
Минэкономики оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%Минэкономики оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%
Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%Nippon Steel прогнозирует падение выплавки стали на 20%
Экономика Швеции сократилась на 8,6%Экономика Швеции сократилась на 8,6%
В украинских ПХГ находится рекордное количество газаВ украинских ПХГ находится рекордное количество газа
Последние новости
Подгружаем последние новости