Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля

В Украине в 2020 году из-за роста доли возобновляемых источников энергии (в основном солнечных электростанций), увеличилась балансировка энергосистемы за счет теплоэлектростанций (ТЭС), что в итоге приводит к увеличению выбросов углекислого газа СО2 и загрязнению атмосферы.



Об этом сообщил директор ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает ExPro.



"В этом году можно говорить, что загрузка ТЭС для балансировки было больше... Тем более, тепловая генерация разгружалась меньше, чем "Энергоатом", за счет того, что обеспечивала необходимое регулирования энергосистемы при отсутствии ресурсов на ГЭС", – отметил главный диспетчер.



Зайченко также отметил, что из-за того, что в энергосистеме уменьшилось потребление (по сравнению с прошлым годом), то в абсолютных величинах выбросы СО2 могли уменьшиться, однако относительно уровня потребления электроэнергии в энергосистеме выбросы СО2 увеличились, потому что существенно выросла доля ВИЭ.



"На данный момент мы уже (по состоянию на август 2020) имеем производство из ВИЭ в 6,5 млрд кВт-ч, при том, что за весь 2019 год было 5,5 млрд кВт-ч", – отметил главный диспетчер.



Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.



"Мы даже в этом году, весной уже имели ту картинку, которая называется "калифорнийская уточка". Когда при увеличении доли ВИЭ именно в дневные часы, мы должны были по 6-7 блоков электростанций отключать, а затем после прохождения периода солнечной активности, включать их на вечер. И это также достаточно сильно увеличивает выбросы парниковых газов, и не только парниковых, ведь переходный процесс при выключении-включении блоков наиболее вреден для окружающей среды", – подытожил В.Зайченко.



Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.



Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.



В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.



