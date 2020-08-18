Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля

Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля

В Украине в 2020 году из-за роста доли возобновляемых источников энергии (в основном солнечных электростанций), увеличилась балансировка энергосистемы за счет теплоэлектростанций (ТЭС), что в итоге приводит к увеличению выбросов углекислого газа СО2 и загрязнению атмосферы.

Об этом сообщил директор ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает ExPro.

"В этом году можно говорить, что загрузка ТЭС для балансировки было больше... Тем более, тепловая генерация разгружалась меньше, чем "Энергоатом", за счет того, что обеспечивала необходимое регулирования энергосистемы при отсутствии ресурсов на ГЭС", – отметил главный диспетчер.

Зайченко также отметил, что из-за того, что в энергосистеме уменьшилось потребление (по сравнению с прошлым годом), то в абсолютных величинах выбросы СО2 могли уменьшиться, однако относительно уровня потребления электроэнергии в энергосистеме выбросы СО2 увеличились, потому что существенно выросла доля ВИЭ.

"На данный момент мы уже (по состоянию на август 2020) имеем производство из ВИЭ в 6,5 млрд кВт-ч, при том, что за весь 2019 год было 5,5 млрд кВт-ч", – отметил главный диспетчер.

Вследствие этого, по его словам, увеличилась балансировка производителей электроэнергии из возобновляемых источников за счет ТЭС, большинство которых работает на угле.

"Мы даже в этом году, весной уже имели ту картинку, которая называется "калифорнийская уточка". Когда при увеличении доли ВИЭ именно в дневные часы, мы должны были по 6-7 блоков электростанций отключать, а затем после прохождения периода солнечной активности, включать их на вечер. И это также достаточно сильно увеличивает выбросы парниковых газов, и не только парниковых, ведь переходный процесс при выключении-включении блоков наиболее вреден для окружающей среды", – подытожил В.Зайченко.

Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Центрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угляЦентрэнерго так и не получило кредит от госбанков на закупку угля
Новый владелец скандальной многоэтажки на Гончара в Киеве обязался убрать лишние этажиНовый владелец скандальной многоэтажки на Гончара в Киеве обязался убрать лишние этажи
Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палатаУкраина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата
Outokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемииOutokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемии
ЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНРЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНР
Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%
Шмыгаль: в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливатьсяШмыгаль: в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантовУкраина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов
"Укроборонпром" завершил выполнение проблемного контракта на 45 БТР"Укроборонпром" завершил выполнение проблемного контракта на 45 БТР
Украина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 годаУкраина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 года
Последние новости
Подгружаем последние новости