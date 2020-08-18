В Индии бум продажи гособлигаций

На индийский рынок капиталов вышло рекордное количество эмитентов. Все это благодаря мерам, которые приняли власти страны для борьбы с кризисом. Об этом сообщает Bloomberg.

В Индии бум продажи гособлигаций
Фото: ua-reporter.com

Как Индия борется с пандемией

Для борьбы с финансовыми последствиями пандемии коронавируса правительство Индии решило рекордно снизить процентные ставки и ввести отсрочки на кредиты для физических и юридических лиц. На эти цены банкам выделили $15 млрд.

После наполнения рынков наличными стоимость займов под залог облигаций снизилась до уровня 2005 года. С начала года на рынок облигаций вышла уже 91 новая компания. Средняя доходность трехлетних облигаций составляет 5,09%.

«Наш выход на рынок рупийных облигаций ускорился после того, как власти представили специальные кредитные программы, такие как целевые долгосрочные операции РЕПО (заем денежных средств под залог ценных бумаг, — ред.) и схема частичного гарантирования кредитов для корпоративных заемщиков», — сказал управляющий директор Fedbank Financial Services Ltd Анил Котури.

Одним из новых игроков рынка стал гуру йоги Баба Рамдев. Вместе со своей компанией Patanjali Ayurved Ltd. он вошел в корпорацию Wipro Enterprises, владельцем которой является индийский IT-магнат Азим Пермжи.

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