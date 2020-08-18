Германский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговли

Германский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговли

Германская металлотрейдерская компания Kloeckner будет стремиться к увеличению своих размеров посредством поглощений и широкомасштабной цифровизации бизнеса. В качестве примера она видит глобальную компанию онлайновой торговли Amazon. Об этом заявил в интервью S&P Global Platts генеральный директор Kloeckner Гисберт Рюль.

По его словам, компания проявляет интерес к приобретению независимых торговых компаний и сервисных металлоцентров. Хотя о конкретных покупках говорить еще слишком рано, Kloeckner будет отслеживать появляющиеся возможности.

Ранее сообщалось, что Kloeckner может приобрести дистрибьюторскую сеть германской корпорации Thyssenkrupp. По словам Г.Рюля, компания пока что недостаточно велика, чтобы осилить такую сделку в одиночку. Впрочем, в сентябре текущего года Г.Рюля сменит во главе Kloeckner Гвидо Керкхофф, бывший генеральный директор Thyssenkrupp, поэтому ничего нельзя исключать.

Во втором квартале 2020 г. Kloeckner поставила клиентам около 1,1 млн т стали, что на 27,6% меньше, чем в тот же период прошлого года. На второе полугодие компания прогнозирует 20%-й спад реального потребления стальной продукции в США и Европе.

С целью реструктуризации Kloeckner в марте-июле закрыла 19 площадок, преимущественно, во Франции и сократила 1,2 тыс. рабочих мест. Причем около половины из них было высвобождено благодаря цифровизации.

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