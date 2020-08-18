Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия

Еврокомиссия заявила о демпинге Китая по импорту продукции из алюминия

Европейская комиссия заявила о запуске антидемипингового расследования по импорту алюминиевой листовой продукции из Китая. Инициатором расследования выступила ассоциация European Aluminium, подавшая петицию в конце июня.

Под расследование подпадает листовой прокат из алюминия и его сплавов горячекатаный и подвергнутый последующей обработке, толщиной от 0,03 до 6 мм. Исключены из него баночный лист, алюминиевый прокат для автомобилестроения и аэрокосмической отрасли (в последнем случае — толщиной более 0,8 мм).

Генеральный директор European Aluminium обвиняет китайских производителей в нарушении "глобальных правил свободной и честной торговли". В частности, ему не нравится, что в Китае действует 15%-я экспортная пошлина на алюминиевые слитки. Европейская комиссия заявляет, что в ходе расследования не будет принимать во внимание внутренние цены на алюминиевую продукцию в Китае.

По данным ассоциации, поставки листовой алюминиевой продукции из Китая в ЕС достигли в 2019 г. 330 тыс. т против 171 тыс. т в 2016 г. На долю китайских поставщиков приходится около 12% европейского рынка.

В феврале в ЕС уже стартовало одно расследование против китайского алюминия. Его объектом стал экструдированный профиль.

Предварительное решение Еврокомиссии по листу ожидается не позднее марта-апреля 2021 г. Окончательные антидемпинговые пошлины могут быть установлены в сентябре 2021 г.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
АМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений КиеваАМКУ попросили проверить обоснованность цены на ПЦР-тесты в ряде медучреждений Киева
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Блок рекламы


Похожие новости
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантовУкраина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов
Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 миллиарда евроЕврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 миллиарда евро
Трамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж СШАТрамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж США
ДМК в июле незначительно повысил выпуск товарной металлопродукцииДМК в июле незначительно повысил выпуск товарной металлопродукции
Еврокомиссия закрыла лазейку для импорта некоторых видов китайского прокатаЕврокомиссия закрыла лазейку для импорта некоторых видов китайского проката
Таиланд решил обложить прокат из Китая пошлинамиТаиланд решил обложить прокат из Китая пошлинами
“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит“Аркада” официально заявила о рейдерстве, назвав, кто за этим стоит
ArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в КливлендеArcelorMittal заявила о массовых увольнениях сотрудников на заводе в Кливленде
Hyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 кварталеHyundai Steel заявила о потере прибыли во 2 квартале
Минторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех странМинторг США начала расследование по импорту бесшовных труб из четырех стран
Последние новости
Подгружаем последние новости