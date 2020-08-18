Tata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей Британии

Tata Steel никак не может получить обещанные 500 млн фунтов от властей Британии

По данным британской газеты The Financial Times (FT), правительство Великобритании отказало индийской металлургической группе Tata Steel в предоставлении чрезвычайного займа в размере 500 млн ф.ст. (655 млн долл.) на поддержку крупнейшего в стране металлургического комбината Port Talbot на юге Уэльса. Причиной отказа якобы стало то, что Tata Steel не удовлетворяет условиям участия в программе антикризисного госфинансирования.

Сама Tata Steel Europe опровергает эту информацию, заявляя, что переговоры с британскими властями продолжаются. И хотя они идут на протяжении трех месяцев без особых успехов, пока преждевременно делать какие-либо выводы.

Компания Tata Steel Europe еще в апреле запросила у британского правительства помощь из-за резкого ухудшения финансовых результатов комбината Port Talbot вследствие падения спроса на стальную продукцию после введения карантина. По информации FT, индийская группа готова взамен передать государству до 50% акций комбината или выйти из капитала автомобильной компании Jaguar Land Rover, которая, в свою очередь, тоже попросила у британского правительства 1 млрд ф.ст. финансовой поддержки.

Правительство Великобритании в апреле 2020 г. утвердило так называемую программу Project Birch (Birch - "береза" или "сечь розгами"), в соответствии с которой компании, чье банкротство угрожает экономической и финансовой стабильности страны, могут претендовать на получение от государства чрезвычайных кредитов "последней надежды".

Помимо Tata Steel UK и Jaguar Land Rover, такую помощь запросили, в частности, автомобильная компания Aston Martin и авиакомпании Virgin Atlantic и Loganair. Пока что известно о том, что 30 млн ф.ст. получила по такой программе компания Celsa Steel UK, крупнейший в Великобритании производитель арматуры. Правда, при этом она взяла на себя ряд обязательств, включая гарантию сохранения рабочих мест, реализацию мероприятий по проведению климатической политики и снижению выбросов углекислого газа.

Ранее сообщалось, что Tata Steel рассматривает варианты продажи Port Talbot и своей доли акций в Jaguar Land Rover, а также замены доменных печей на металлургическом комбинате на электродуговые.

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