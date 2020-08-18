Полтавский ГОК произвел произвел 500-миллионную тонну концентрата

Входящий в группу Ferrexpo Полтавский горно-обогатительный комбинат в августе текущего года произвел полумиллиардную тонну железорудного концентрата. Об этом сообщает пресс-служба Ferrexpo.



"Первая тонна концентрата была произведена в 1970 году и спустя 50 лет успешной работы ПГОК произвел 500-миллионную. Предприятие добилось этого результата благодаря слаженной работе всех сотрудников, модернизации производства и постоянным массивным капитальным инвестициям", - отметил председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус.



На ПГОКе концентрат отправляется в цех переработки окатышей, где он перерабатывается и производятся окатыши – конечный продукт Ferrexpo.



Как подчеркивается в сообщении, компания постоянно модернизирует свое производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. Начиная с конца 90-х годов ХХ столетия на ПГОКе было внедрено более 10 важнейших проектов, инвестиции в каждый из которых составили более 50 млн долл. В частности, в 2020 году в работу запущен новый технологический комплекс по производству готовой продукции "Секция №9" Обогатительной фабрики, инвестиции в который составили более 100 млн долл.



В сообщении также отмечается, что благодаря инвестициям Ferrexpo, ее основного акционера Константина Жеваго и других инвесторов, которые приобрели акции компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, в развитие компании на протяжении последних 20 лет уже было вложено более 3 млрд. долл.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.



Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США .

