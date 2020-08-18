Курс валют в Киеве: 18 августа 2020 года

Сегодня, 18 августа 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,30 гривен/доллар.

Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,15 гривен за доллар, продажи – 27,40 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,25 гривен/доллар, продажа – 27,32 гривен/доллар.

Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 31,95 гривен за евро, продажи – 32,48 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,05 гривен/евро, продажа – 32,17 гривен/евро.

Киева составляет 3,35 гривен за 10

Средний курс покупки рубля в обменникахсоставляет 3,35 гривен за 10 рублей , продажи – 3,80 гривен за 10 рублей . Рыночный курс: покупка – 3,72 гривен за 10 рублей , продажа – 3,75 гривен за 10 рублей

Источник: minfin.com.ua