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2020-08-18
Курс валют в Киеве: 18 августа 2020 года
Сегодня, 18 августа 2020 года, курс доллара по версии НБУ – 27,30 гривен/доллар.
Средний курс покупки доллара в обменниках Киева сегодня составляет 27,15 гривен за доллар, продажи – 27,40 гривен за доллар. Рыночный курс: покупка – 27,25 гривен/доллар, продажа – 27,32 гривен/доллар.
Средний курс покупки евро в обменниках Киева составляет 31,95 гривен за евро, продажи – 32,48 гривен за евро. Рыночный курс: покупка – 32,05 гривен/евро, продажа – 32,17 гривен/евро.
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Александр Кравченко, КиевВласть