В Украине проведут проверки на рабочих местах

В Украине проведут проверки на рабочих местах: украинцев просят жаловаться на нарушение прав

Украинские работники по закону имеют право пожаловаться в Государственную службу Украины по вопросам труда (Гоструд) на нарушение своих прав. Эксперты рассказали, что произойдет после того, как такая жалоба будет рассмотрена в соответствующем органе.

Государственная служба Украины по вопросам труда активизирует борьбу с недобросовестными украинскими работодателями. Если работники того или иного предприятия, учреждения или компании будут жаловаться на нарушение своих прав, то Гоструд направит комиссию, которая проверит качество рабочего места и условия труда.

На сегодняшний день, согласно статьи Конституции Украины «Об обращениях граждан», любой гражданин страны может обратиться с жалобой на работодателя в Гоструд. Кроме того, жалобу можно подать в органы государственной власти или местного самоуправления либо заявить о нарушении своих трудовых прав в средства массовой информации.

В Украине проведут проверки на рабочих местах: украинцев просят жаловаться на нарушение прав

Оформлять жалобу следует официально, анонимные «кляузы» рассматриваться не будут. Особое внимание Гоструд и другие инстанции, куда разрешено украинским работникам жаловаться на нарушение своих прав, будут уделять тем нарушениям, которые ущемляют права личности и законные интересы работника, а также те, которые несут непосредственную угрозу здоровью и безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине разрешили работодателям увольнять своих подчиненных «просто так», не указывая причину. Новшества в Трудовом кодексе удивят многих.


Шевченко Лилия, Тудей

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