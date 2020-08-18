Иран наращивает выплавку стали несмотря на коронавирус

За первые 4 месяца текущего года (20 марта - 21 июля 2020 года) металлургические предприятия Ирана выплавили 9,483 млн. тонн стали - на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Tehran Times со ссылкой на данные IRIB.



Производство металлопродукции за указанный период превысило 16 млн. тонн, рост объёмов в годовом сопоставлении - 7,22%.



На долю стальных полуфабрикатов пришлось 9,48 млн. тонн, готового проката - 7,26 млн. тонн. Улучшение показателей - 9% и 5% соответственно, сообщает Financial Tribune со ссылкой на данные ассоциации иранских сталепроизводителей.