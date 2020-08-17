Vale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудника

Vale потратит 1,5 млрд долл. на расширение рудника

В конце прошлой недели совет директоров бразильской компании Vale одобрил проект Serra Sul 120, который увеличит мощность рудника S11D на 20 млн тонн до 120 млн тонн в год. Об этом сообщает MiningWeekly.

В заявлении горнодобывающей компании говорится, что проект, расположенный в муниципалитете Канаан-дос-Карахас, потребует инвестиций в размере 1,5 млрд долл. в течение нескольких лет.

Запуск проекта ожидается в первой половине 2024 года.

"Проект Serra Sul 120 создаст важный буфер производственных мощностей, обеспечив большую операционную гибкость, чтобы столкнуться с возможными производственными или лицензионными ограничениями в Северной системе", - сказала в компании.

МинПром по материалам МеталлТорг

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