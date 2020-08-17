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2020-08-17
НБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда. Какие банки получили кредит
Национальный банк провел тендеры по поддержке ликвидности банков на общую сумму 4,84 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Фото: bankruptcy-ua.com
Какие тендеры провели
- В частности, НБУ провел тендер сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых.
- И тендер на срок 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.
Какие банки получили рефинанс
Наибольшую сумму рефинансирования получил Укрэксимбанк – 2,89 млрд грн.
Также рефинансирование от Нацбанка получили: Радабанк (100 млн грн), Банк Украинский капитал (56 млн грн), КИБ (75 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таскомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МИБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Сич (14 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (50 млн грн) и Банк Авангард (190 млн грн).
Ранее сообщалось
- 7 августа Нацбанк предоставил 6 банкам рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%.
- 31 июля НБУ предоставил рефинансирование на срок до 84 дней, под 6% годовых для «Банка 3/4» (262 млн грн) и Аккордбанка (250 млн грн).
- 24 июля НБУ дал четырем банкам 816 млн грн рефинанса на срок до 84 дней, под 6% годовых. Соответствующие займы получили ИНГ Банк (600 млн грн), Мисто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (21 млн грн).