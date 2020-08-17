Доллар снова дешевеет: что происходит с валютным межбанком

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично и позитивно как для нацвалюты, так и для Нацбанка.

Доллар снова дешевеет: что происходит с валютным межбанком
Фото: ukrinform.ua

Гривна укрепилась относительно доллара на 8 копеек с 27,31/27,33 до 27,235/27,255 гривен, а НБУ несколько раз появлялся на межбанке с выкупом излишка предложения доллара плавно снизив при этом свои ценники с 27,30 гривен до 27,25 к концу сессии.

Чувствовалось, что клиентам нужна гривна (в основном для расчетов с бюджетом и авансовых выплат персоналу за первую половину августа) и на фоне активного предложения валютной выручки экспортерами — особого спроса на валюту не наблюдалось.

Это привело к тому, что покупатели привередничали и занижали свои котировки, а продавцам худо-бедно приходилось с этим мириться. Если бы не регулятор с его интервенциями — котировки просели бы еще ниже к цели как минимум 27,20 гривен за доллар к концу дня.

Фактически НБУ сейчас является главным союзником что для доллара, что для евро в деле недопущения их активного сползания на межбанке к цели в 27 гривен по доллару и порядка 32 гривен по евро.

Ход торгов:

Стартовав с утренних 27,31/27,33 гривен доллар к 11 часам просел до 27,30/27,32 гривен. Предложение превышало спрос и сразу после 11 часов НБУ уже успел выкупить $20 млн по 27,30 гривен. Но это не успокоило ситуацию — котировки продолжали снижаться. Немного выждав, на рынке появилось несколько крупных покупателей, которые без лишнего шума покупали валюту около уровня по 27,29 гривен, что тоже несколько поддерживало курс доллара. Но уже к 12 часам их объемы покупок стали снижаться и на обед дилеры уже ушли при уровнях 27,285/27,3050 гривен.

После обеда предложение активно превышало спрос и даже новый выход НБУ с покупкой доллара по 27,25 гривен не особо спас ситуацию. Если в 14:00 котировки еще находились на отметке 27,275/27,295 гривен, то к 16 часам они провалились до 27,24/27,26 гривен, а завершилась сессия уровнем 27,235/27,255.

Общий настрой на межбанке явно к концу сессии сохранился позитивным для гривны и чувствовалось, что если бы не действия НБУ — курс просел бы еще больше.

Главные события 17 августа на межбанке:

  • Доллар подешевел на 8 копейки — с утренних 27,31/27,33 гривен до 27,235/27,255 к концу дня;
  • НБУ как минимум дважды появлялся на рынке с интервенциями через Matching и купил по оценкам участников рынка не менее $40-70 млн, плавно снизив свои ценники с 27,30 до 27,25 гривен;
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,3109 гривен, а официальный на 18 августа установлен на отметке 27,3061 гривен за доллар.

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