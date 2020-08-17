В Приватбанке рассказали, пользуется ли спросом услуга «Наличные на кассе»
За первые две недели после запуска сервиса «Наличка на кассе» 1 августа клиенты Приватбанка сняли 3,9 млн грн наличных на кассах супермаркетов «Сильпо», Varus и «Фора». Об этом сообщила пресс-служба банка.
Сколько клиентов воспользовались услугой
За 14 дней работы услугой воспользовались 15 тыс. клиентов. В среднем они снимали на кассах 280 грн, при том, что средний чек покупки у них составлял 85 грн.
Как снять наличные на кассе
«Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю нужно лишь оплатить товар банковской карточкой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию — 500 грн независимо от стоимости покупки», – говорится в сообщении финучреждения.
Подтвердить такую операцию можно на кассе введением PIN-кода банковской карточки пользователя.
Напомним
- В июне Приватбанк запустил сервис выдачи наличных в кассах в 65 тыс. торговых точек.
- Ощадбанк запустил аналогичную услугу на кассах торговых сетей WOG, Varus и «Аптека низких цен» в июле, а Укрэксимбанк в августе на кассах торговых сетей WOG, ОККО, Varus, «Сильпо» и «Фора».
- С 1 августа Нацбанк упростил порядок осуществления и учета операций по получению наличных держателями электронных платежных средств, в том числе платежных карт, с касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО).