Глава НБУ считает, что повышение минимальной зарплаты не скажется на уровне инфляции

"Среднесрочная цель по инфляции у нас 5% (± 1%), и она прописана в меморандуме сотрудничества с МВФ".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен практически не скажется на общем уровне инфляции.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Среднесрочная цель по инфляции у нас 5% (±1%), и она прописана в меморандуме сотрудничества с МВФ . Ситуация с инфляцией действительно стала в последнее время широко обсуждаемой. Инфляция в годовом измерении составила 2,4%. В июле у нас была дефляция -0,6%, что достаточно естественно для летних месяцев. В августе никаких инфляционных всплесков не ожидается", - отметил Шевченко.

"Кстати, сейчас очень популярная тема – обсуждать влияние поднятия минимальной заработной платы на инфляцию. Но, скажу вам, что повышение зарплаты с 4700 до 5 тысяч гривен практически не отразится на общем уровне инфляции", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время поднятие минималки до 6500 гривен в следующем году, по его словам, повлияет на цены меньше, чем в 2017 году (тогда минимальную зарплату подняли с 1600 до 3200 гривен).

"Это дискуссионный вопрос. Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж. В то же время повышение минималки поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления. Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил, – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения", - добавил Шевченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" об увеличении размера минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн. В 2019 году "минималка" составляла 4173 гривны, годом ранее - 3723 гривны.