Новый владелец скандальной многоэтажки на Гончара в Киеве обязался убрать лишние этажи

Застройщик взял на себя обязательства убрать лишние этажи на скандальном здании на улице Гончара в Киеве .

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время подписания меморандума об урегулировании вопросов относительно использования этого земельного участка.

Документ подписали представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевско-Пейзажная инициатива", руководство Национального заповедника "София Киевская" и мэр Кличко.

"Сегодня мы ставим точку в конфликте, который тянется с 2008 года. И я подчеркиваю: изначально позиция столичных властей была однозначной - многоэтажного строительства в охранной зоне ЮНЕСКО - буферной зоне Софии Киевской - не должно быть! Наша ключевая задача - сохранить исторический облик Киева . Да, столица должна развиваться, строиться. Но при этом новые здания не должны искажать архитектурное наследие. И застройщики должны это понимать!" - отметил Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: facebook.com/irina.nikiforova.18

Он напомнил другие примеры, когда столичная власть останавливала застройщиков. В частности, было остановлено строительство гостиницы на Андреевском спуске, снесли также незаконную надстройку на Доме профсоюзов, демонтировали и верхние этажи здания в Десятинном переулке.

"Остановили в 2016 году и это строительство в буферной зоне Софии Киевской на улице Гончара. У нас было много встреч с представителями застройщика, с представителями общины, которой я очень благодарен за такую активную позицию. И наконец сегодня мы подписываем меморандум, согласно которому застройщик обязуется снести лишние этажи - чтобы здание было не выше 27 метров. Также застройщик должен изменить проект, чтобы он соответствовал всем нормам закона и решениям, которые приняла Киеврада", - подчеркнул мэр.

Обновленный проект, который новый владелец строительства должен предоставить на рассмотрение города, будет готов в ближайшее время.

То, что новый владелец конструктивно сотрудничает с обществом, подтвердили общественные активисты.

"Владелец изначально тщательно изучил все документы. И согласился с нашей позицией и позицией города. Я очень благодарна всем, кто присоединился к работе над этим меморандумом, - и мэру города, и представителям Национального заповедника «София Киевская», и новому владельцу дома", - отметила глава общественной организации "Андреевско-Пейзажная инициатива" Марина Соловьева.

Как подчеркнула гендиректор Национального заповедника Неля Куковальская, подписание меморандума позволит сохранить "Софию Киевскую" в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, застройщиком участка на улице Гончара была Инвестиционная строительная группа. Она возводила по этому адресу жилой комплекс Fresco Sofia. Инвестор объекта - New Global Enterprises Company (США). В январе 2015 года Киеврада ввела временный мораторий на строительство и продажу земельных участков в пределах охранных зон Киева .

14 июня 2016 года советник мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что работы на скандальной стройке на Гончара возобновили. В июле на заседании Киевского городского совета депутаты заслушали отчет временной контрольной комиссии по изучению и урегулированию строительства на улице Гончара и дали застройщику месяц на снос лишних этажей.