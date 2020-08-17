?Чиновникам Закарпатской ОГА сообщили о подозрении в растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19

Директор одного из департаментов совместно со своим заместителем и руководителями медицинской и коммерческой структур организовала незаконную схему.

На Закарпатье четырем лицам, вероятно, причастным к растрате 29,5 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19, сообщили о подозрении. Среди них - чиновники областной государственной администрации.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что директор одного из департаментов ОГА совместно со своим заместителем и руководителями медицинской и коммерческой структур организовала схему незаконного присвоения средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусом.

Им объявили подозрения в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 27 и ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Преступная схема заключалась в закупке по завышенной цене некачественных защитных костюмов и респираторов, непригодных для медицинского использования. Таким образом было закуплено более 57 тыс. изоляционных комбинезонов и 71 тыс. респираторов ненадлежащего качества. Как следствие, нанесен ущерб государственному бюджету на 29,5 млн гривен.

Кроме того, выводами экспертных исследований установлено, что использование закупленных защитных средств может подвергать опасности медработников, которые контактируют с пациентами, больными COVID-19.

Сегодня, 17 августа, оперативники провели санкционированные обыски в помещении ОГА, офисах фирм-поставщиков некачественного товара и по месту жительства злоумышленников.

Напомним, в июле из-за роста заболеваемости на Закарпатье к приему больных COVID-19 были привлечены четыре дополнительные больницы.

Как известно, в апреле в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен, потом он увеличился до 66 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса.

Более половины из 66 млрд гривен Фонда направили на реконструкцию, ремонт и содержание автодорог.