Цена нефти пошла в рост накануне встречи участников ОПЕК

Цены на нефть эталонных марок 17 августа повышаются накануне заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 августа составляет 45,17 долл. за баррель, что на 0,83% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 14 августа, эти контракты подешевели на 0,16 долл. за баррель (на 0,4%).



Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,98%, до 42,42 долл. за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 0,23 долл. за баррель (на 0,5%).



На этой неделе трейдеры ожидают заседания JMMC ОПЕК+, запланированного на 19 августа.



"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - отмечают аналитики компании OCBC.



Тем временем США и Китай отложили торговые переговоры, которые были запланированы на 15 августа. Однако, как отмечает агентство S&P Global Platts, эта новость не повлияла на настроения трейдеров, которые ожидают, что Китай в краткосрочной перспективе планирует продолжить импортировать большие объемы нефти из США .



