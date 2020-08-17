Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета во втором квартале приобрела почти 21 млн акций золотодобывающей компании Barrick Gold за $562 млн. Это следует из отчета, предоставленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.

Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США
Фото: hugs.fund

Неожиданные инвестиции

Баффет никогда не вкладывался в золото, предпочитая активы, у которых есть денежные потоки.

Банковский сектор

Также Berkshire сократила свое присутствие в банковском секторе США. Конгломерат снизил долю в JPMorgan более чем на 60% — до 22 млн акций на сумму $2,08 млрд, — и продал акции Goldman Sachs на сумму $296 млн.

Вложения в PNC сократились на 42%, в Wells Fargo — на 27%, в Bank of New York Mellon — на 9%.

Эти продажи — скорее, ротация в секторе, а не отказ от него, пишет CNBC. Потому что на протяжении июля и августа Баффет постепенно наращивал до 11,9% долю в Bank of America.

Портфель Баффета

По итогам II квартала общая стоимость портфеля Баффета выросла на $34,5 млрд. Финансовый сектор показал слабую динамику на рынке. Убыточные сделки во многом были компенсированы ростом акций Apple, которые занимают более 40% в структуре портфеля.

Еще в 1998 году, напоминает ресурс The Street, выступая в Гарварде, инвестор сказал: «Мы выкапываем в Африке или где-нибудь еще кусок золота. Затем мы расплавляем его, выкапываем новую дыру, снова хороним его и платим людям за его охрану… Любой, кто смотрел бы на это с Марса, озадаченно чесал бы голову».

В связи с этим финансовые блогеры, видя новые инвестиции Баффета в горнодобывающую компанию, заподозрили бизнесмена в том, что он отошел от своей фирменной стратегии и больше не верит в экономику США, которая основана на кредите и банках.

Однако не следует видеть в этих сделках сенсацию, считает аналитик Майк Шедлок из Sitka Pacific Capital Management.

«Баффет знает, что финансовые компании испытывают трудности из-за covid. А Barrick Gold платит дивиденды, — сказал эксперт. — Кроме того, Barrick Gold — всего лишь крошечный кусок его общего пирога, и Баффет не отказался от своих долей в Amazon или Apple».

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