Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата

Американская торговая палата напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке.

Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата
Фото: chamber.ua

Правительство должно отреагировать на сообщение международных инвесторов относительно инвестиционного спора с государством Украина по решению АМКУ. Только таким образом можно сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не причинить ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для государственного бюджета.

Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты в Украине.

Палата заявляет о своей озабоченности предвзятым и несправедливым отношением к иностранным инвесторам в Украине, что может привести к рассмотрению дела в рамках международного арбитража.

В АТП отметили, что сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине уведомление о защите своих прав как иностранных инвесторов путем арбитража, а еще две компании рассматривают возможность подать такие уведомления в ближайшее время.

"Компании-члены Палаты, международные производители, которые создали тысячи рабочих мест и вносят значительный вклад в государственный бюджет, считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций за якобы антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение АМКУ №697-р от 10.10.2019 г. ) на международные компании "АО табачная компания "В.А.Т, - Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ПАО "Филип Моррис Украина" и их дистрибьюторские аффилированные компании", - говорится в заявлении.

АТП напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке.

В своем заявлении Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, в которых международные компании оспаривают решение АМКУ и обращает внимание на то, что компании "не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ", а "во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделялось достаточно внимания".

Напомним, Хозяйственный суд 13 августа приостановил производство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с дистрибьютора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей.

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