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2020-08-17
Чистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиарда
Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Фото: epravda.com.ua
На сколько выросли резервы
Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили $28,802 миллиарда, что на 1% выше показателя месяцем ранее.
С начала текущего года чистые резервы выросли на 11%.
Существенный рост в июне
По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 515,73 млн (в эквиваленте).
В июне они увеличились на 12,4%. Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.
Напомним
- Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.