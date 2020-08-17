Чистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиарда

Чистые международные резервы Национального банка за июль 2020 года выросли на 0,1% — до $17,520 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Чистые международные резервы в июле выросли до $17,5 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

На сколько выросли резервы

Международные резервы Украины, по предварительным данным, по состоянию на 1 августа текущего года составили $28,802 миллиарда, что на 1% выше показателя месяцем ранее.

С начала текущего года чистые резервы выросли на 11%.

Существенный рост в июне

По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 515,73 млн (в эквиваленте).

В июне они увеличились на 12,4%. Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед МВФ.

Напомним

  • Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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