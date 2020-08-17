Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"

Истица просит суд приостановить действие приказа и запретить Фонду госимущества проведение приватизации этого объекта.

Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже киевского отеля «Днепр».

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истица просит суд приостановить действие вышеуказанного приказа и запретить Фонду госимущества совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.

По ее мнению, указанный приказ был принят с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Напомним, 15 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривны ООО "Смартленд". Согласно условиям конкурса, после продажи отель сохранит слово "Днепр" в названии и категорию не ниже "четыре звезды". Также инвестор обязан сохранить коллектив отеля.

Президент Владимир Зеленский отметил, что стоимость отеля превзошла все ожидания, ведь она в 14 раз выше начальной цены.

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