Как будут работать банки на День Независимости Украины. График

24 августа отмечается День Независимости Украины. В связи с этим в украинских банках будет на один выходной больше — с 22 по 24 августа включительно. Об этом говорится в календаре НБУ.

Как будут работать банки на День Независимости Украины. График
Фото: epravda.com.ua

«В этом году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в стране. То есть, в период празднования Дня Независимости банки не будут работать с 22 по 24 августа включительно», — говорится в сообщении.

У СЭП нет выходных

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка с 3 августа заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

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