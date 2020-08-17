Ощадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных кредитов — Шевченко
Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных (неработающих) кредитов (NPL).
Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк работают над уменьшением объемов проблемных (неработающих) кредитов (NPL). Об этом шла речь на встрече руководства этих госбанков с главой Национального банка Кириллом Шевченко,сообщает НБУ.
Шевченко о NPL
«Сокращение объема проблемных кредитов в банковской системе является одним из приоритетов работы Национального банка», — отметил Шевченко.
По его словам, сегодня весомая доля NPL сосредоточена в государственных банках. Именно поэтому НБУ вместе с правительством предоставляют широкий инструментарий для снижения уровня проблемных кредитов.
«Речь и о возможности списания за счет резервов, и о продаже через голландские аукционы. Также госбанки могут действовать согласно закону «О финансовой реструктуризации», — отметил Шевченко.
Независимые наблюдательные советы играют весомую роль в реализации планов по уменьшению доли NPL.
«Для нас важно продолжить развитие качественного корпоративного управления. Это позволит выстроить систему ответственности, а также четкий порядок и прозрачность при принятии решений», — заявил глава НБУ.
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