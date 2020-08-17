В Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпус
До конца текущего года в Киевском следственном изоляторе, более известном как Лукьяновское СИЗО, собираются отремонтировать медчасть и реконструировать режимный корпус. Соответствующие работы за 34,47 млн гривен Государственная уголовно-исполнительная служба заказала у ООО “Артемзбуд”.
Как стало известно
Первый
Второй
Оба договора предусматривают окончание работ до конца 2020 года.
Напомним, Киевский следственный изолятор на ул. Дегтяревская, 13 (ранее –
В феврале текущего года КВ сообщала, что попавшие в Киевское СИЗО сидят в камерах по 30-40 человек, в которых отсутствует вентиляция, да и спальных мест всем может не хватать. Кроме этого, в столичном СИЗО существует система поборов, которая позволяет не только перевестись в камеру с приемлемыми условиями, но и обеспечить заключенному алкоголь, женщин и длительные прогулки. К примеру: разовое свободное перемещение стоит 150 гривен, передача мобильного телефона – 400 гривен, продление своего пребывания в СИЗО – 500 гривен за каждую неделю, самогон – 400 гривен за литр.
В мае 2020 года в Киевском СИЗО официально заработали платные камеры с улучшенными условиями размещения. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. гривен в сутки, 8 тыс. гривен за неделю и 12 тыс. гривен в месяц. “Одиночек” повышенного комфорта пока нет. Кроме того, на узников, которым уже вынесен обвинительный приговор, улучшение бытовых условий не распространяется.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Артемзбуд” заключило 20 договоров на общую сумму 50 млн гривен (без учета нынешних). Самый крупный заказчик предприятия – Военная часть 3018 Нацгвардии, которая отдала предприятию подрядов на 48,6 млн гривен. С Генеральной дирекцией Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ранее не сотрудничало (
Государственное учреждение
ГУ
Министерство юстиции с августа 2019 года
* Державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України” Міністерства юстиції (Код ЄДРПОУ: 41220556)
** ТОВ “Артемзбуд” (Код ЄДРПОУ: 42587219)
*** Державна установа “Київський слідчий ізолятор” (Код ЄДРПОУ: 08563694)
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