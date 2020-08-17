В Лукьяновском СИЗО за 34,5 млн гривен отремонтируют медчасть и реконструируют режимный корпус

До конца текущего года в Киевском следственном изоляторе, более известном как Лукьяновское СИЗО, собираются отремонтировать медчасть и реконструировать режимный корпус. Соответствующие работы за 34,47 млн гривен Государственная уголовно-исполнительная служба заказала у ООО “Артемзбуд”.

Как стало известно KV из объявлений электронной системы публичных закупок ProZorro, госучреждение “Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины” Министерства юстиции (*) в августе 2020 года заключило 2 договора с ООО “Артемзбуд” (**) на проведение капитального ремонта и реконструкции в помещениях госучреждения “Киевский следственный изолятор” (***) на ул. Дегтяревская, 13 в Шевченковском районе столицы. Общая цена двух договоров составила 34,47 млн гривен.

Первый договор (цена – 17,49 млн гривен) предусматривает проведение капитального ремонта медицинской части Киевского СИЗО . Согласно договору, ООО “Артемзбуд” должно выполнить строительные работы, отремонтировать электрооборудование, внутреннее освещение, сети связи, водопровод, канализацию, вентиляцию, систему кондиционирования и теплоснабжения.

Второй договор (цена – 16,98 млн гривен) предусматривает проведение реконструкции режимного корпуса Киевского СИЗО . ООО “Артемзбуд”, по договору, должно выполнить демонтажные и общестроительные работы, отремонтировать системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранной и пожарной сигнализации, радиофикации, видеонаблюдения, распорядительно-поисковой, оперативной и городской связи, поставить мебель и бытовую аппаратуру.

Оба договора предусматривают окончание работ до конца 2020 года.

Напомним, Киевский следственный изолятор на ул. Дегтяревская, 13 (ранее – Лукьяновская тюрьма ) состоит из нескольких корпусов. Основное здание построено в 1859-1862 годах. Официально учреждение начало работать с 1863 года. Другие корпуса были достроены на протяжении последней трети XIX века. Некоторые здания тюрьмы включены в “Свод памятников истории и культуры”.

В феврале текущего года КВ сообщала, что попавшие в Киевское СИЗО сидят в камерах по 30-40 человек, в которых отсутствует вентиляция, да и спальных мест всем может не хватать. Кроме этого, в столичном СИЗО существует система поборов, которая позволяет не только перевестись в камеру с приемлемыми условиями, но и обеспечить заключенному алкоголь, женщин и длительные прогулки. К примеру: разовое свободное перемещение стоит 150 гривен, передача мобильного телефона – 400 гривен, продление своего пребывания в СИЗО – 500 гривен за каждую неделю, самогон – 400 гривен за литр.

В мае 2020 года в Киевском СИЗО официально заработали платные камеры с улучшенными условиями размещения. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. гривен в сутки, 8 тыс. гривен за неделю и 12 тыс. гривен в месяц. “Одиночек” повышенного комфорта пока нет. Кроме того, на узников, которым уже вынесен обвинительный приговор, улучшение бытовых условий не распространяется.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Артемзбуд” основано в 2018 году. Уставный капитал составляет 30 тыс. гривен. Основной вид деятельности – подготовительные работы на строительной площадке. Директор и учредитель – Сергей Науменко.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Артемзбуд” заключило 20 договоров на общую сумму 50 млн гривен (без учета нынешних). Самый крупный заказчик предприятия – Военная часть 3018 Нацгвардии, которая отдала предприятию подрядов на 48,6 млн гривен. С Генеральной дирекцией Государственной уголовно-исполнительной службы Украины ранее не сотрудничало ( данные Zакупівлі).

Государственное учреждение “Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины” Министерства юстиции основано в 2017 году. Директор – Юрий Стеценко.

ГУ “Киевский следственный изолятор” Министерства юстиции основано в 1964 году. Директор – Сергей Проценко.

Министерство юстиции с августа 2019 года возглавляет Денис Малюська.

* Державна установа “Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України” Міністерства юстиції (Код ЄДРПОУ: 41220556)

** ТОВ “Артемзбуд” (Код ЄДРПОУ: 42587219)

*** Державна установа “Київський слідчий ізолятор” (Код ЄДРПОУ: 08563694)