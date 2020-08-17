Фонд миллиардера Рэя Далио вложил в золото почти $0,5 миллиарда

Один из крупнейших в мире хедж-фондов — основанный бизнесменом Рэем Далио Bridgewater Associates — увеличил вложения в золото. Фонд инвестировал в драгоценный металл свыше $400 млн. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы Bridgewater.

Фото: Рей Далио/mind.ua

Инвестиции в металл

Bridgewater купил драгоценный металл не напрямую, а через ETF -фонды. Это распространенный среди инвесторов способ вложиться в золото без необходимости приобретать и хранить его физически.

Компания Далио увеличила инвестиции в золото сразу в двух фондах:

Bridgewater купил ценные бумаги биржевого инвестиционного фонда SPDR Gold Trust, которые на 100% обеспечены золотом; общая позиция компании в этих бумагах увеличилась с $600,6 млн до $914,3 млн;

вторая инвестиция — фонда iShares Gold Trust, в котором Bridgewater нарастил долю с $176 млн до $268,4 млн; в сумме обе инвестиции составили $406,1 млн.

Наращивание доли в золоте произошло на фоне повышенного спроса инвесторов на драгоценный металл.

В 2020 году общий объем золота, которыми владеют ETF по всему миру, превысил объемы золота у немецкого центробанка — второго крупнейшего в мире держателя этого металла после США , пишет Business Insider.

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