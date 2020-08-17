Фонд миллиардера Рэя Далио вложил в золото почти $0,5 миллиарда
Один из крупнейших в мире хедж-фондов — основанный бизнесменом Рэем Далио Bridgewater Associates — увеличил вложения в золото. Фонд инвестировал в драгоценный металл свыше $400 млн. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы Bridgewater.
Инвестиции в металл
Bridgewater купил драгоценный металл не напрямую, а через ETF -фонды. Это распространенный среди инвесторов способ вложиться в золото без необходимости приобретать и хранить его физически.
Компания Далио увеличила инвестиции в золото сразу в двух фондах:
Bridgewater купил ценные бумаги биржевого инвестиционного фонда SPDR Gold Trust, которые на 100% обеспечены золотом; общая позиция компании в этих бумагах увеличилась с $600,6 млн до $914,3 млн;
вторая инвестиция — фонда iShares Gold Trust, в котором Bridgewater нарастил долю с $176 млн до $268,4 млн; в сумме обе инвестиции составили $406,1 млн.
Наращивание доли в золоте произошло на фоне повышенного спроса инвесторов на драгоценный металл.
В 2020 году общий объем золота, которыми владеют ETF по всему миру, превысил объемы золота у немецкого центробанка — второго крупнейшего в мире держателя этого металла после США, пишет Business Insider.
Что с золотом
В 2020 году, на фоне пандемии коронавируса, спада в мировой экономике и трений между США и Китаем, золото подорожало. В июле стоимость унции впервые превысила $2000 установив рекорд. Позднее золото опустилось ниже $2000 за тройскую унцию.