Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину

Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверен в стабильности поставок белорусского дизельного топлива в Украину на фоне протестов в Беларуси. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, это РоSSия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов этого я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется", - написал Куюн.

Также он отметил, что как бы ни складывалась ситуация с поставками из Беларуси, ожидать дефицита или резкого скачка цен не стоит.

"Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон. И это еще раз доказывает важность сохранения диверсифицированной модели, которую то и дело ставят под сомнение украинские переработчики, предлагая ввести то пошлины, то квоты", - подчеркнул Куюн.

При этом он добавил, что могут возникнуть проблемы с поставками битума.

"Белорусские объемы, а это половина рынка, заменить объективно нечем, роSSийские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина", - подытожил Куюн.

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