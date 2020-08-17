Вкладчики банков-банкротов в июле получили 27 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение июля 2020 года выплатил 26,8 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Вкладчики банков-банкротов в июле получили 27 миллионов
Фото: bankruptcy-ua.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение июля 2020 года выплатил 26,8 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 августа 2020 года средств составила 14,458 млрд грн.

Сколько средств поступило в Фонд

От регулярного сбора в Фонд в январе-июле 2020 года поступило 2,975 млрд грн. Всего за семь месяцев года вкладчики получили гарантированного возмещения на 135,1 млн грн.

По состоянию на 1 августа общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонду, составила 89,876 млрд грн.

Сколько участников Фонда

На 1 августа 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов начисляется 74 действующих банка.

Продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков.

Напомним

В июне ФГВФЛ выплатил 11 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков-банкротов. В целом в первом полугодии вкладчики получили 108,3 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц удовлетворил требования кредиторов банков-банкротов на сумму 5,2 млрд грн в первом полугодии 2020 года.

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