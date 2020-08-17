Нацбанк купил на межбанке $223 миллиона за прошлую неделю

Национальный банк на прошлой неделе — с 10 по 14 августа — купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк купил на межбанке $223 миллиона за прошлую неделю
Фото: glavcom.ua

На этой неделе объем покупки валюты за неделю составил $223 миллиона, НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

На прошлой неделе, с 3-7 августа, Национальный банк купил на межбанке $40 млн. Интервенции по продаже валюты так же не проводил.

С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на $1 511,7 миллиона.

Напомним

  • 30 июня регулятор купил на межбанке $169,8 млн, 1-3 июля продал $150,9 млн, с 6 по 10 июля – купил $92 млн, с 20 по 24 июля – продал $347,8 млн и в последнюю неделю месяца – купил $38 млн.
  • В период с 13 по 17 июля регулятор отказался от интервенций на межбанке впервые с сентября 2018 года.

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