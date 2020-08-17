Нацбанк купил на межбанке $223 миллиона за прошлую неделю

Национальный банк на прошлой неделе — с 10 по 14 августа — купил на межбанковском валютном рынке $223 миллиона. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Фото: glavcom.ua

На этой неделе объем покупки валюты за неделю составил $223 миллиона, НБУ не проводил интервенций по продаже валюты.

На прошлой неделе, с 3-7 августа, Национальный банк купил на межбанке $40 млн. Интервенции по продаже валюты так же не проводил.

С начала года объем покупки валюты превышает объем ее продажи на $1 511,7 миллиона.

Напомним