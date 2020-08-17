Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке

Документ авторства Дубинского направлен в парламент на доработку.

Зеленский ветировал закон о валютной ипотеке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ветировал закон №3640 о моратории на взыскание имущества по ипотечным кредитам.

Соответствующие данные указаны в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон авторства депутата "Слуги народа" Александра Дубинского президент направил со своими замечаниями в Верховную Раду.

Закон предлагал продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, в том числе ипотечные, до 1 января 2022 года.

16 июля парламент 349 голосами "за" продолжил мораторий на взыскание имущества украинцев по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.

Ранее Национальный банк Украины призвал нардепов не поддерживать законопроект Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам регулировать проблемные долги валютных заемщиков, в том числе 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

В Нацбанке считают, что результатом принятия законопроекта будет нежелание банков восстанавливать ипотечное кредитование.

В конце июля Минюст предложил Зеленскому отклонить закон, поскольку, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, он сделает невозможным взыскание любого имущества за долги, "сильно ухудшит бизнес-климат и создаст предпосылки для крупных махинаций".

Валютный мораторий ввели в 2014-м. Его принятие Верховная Рада обосновала роSSийской агрессией, экономическим кризисом и девальвацией гривны. За шесть лет его действия часть заемщиков так и не начала обслуживать кредиты.

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