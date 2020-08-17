Прокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районе

Прокуратурой Киевской области в Фастовский городской районный суд предъявлен иск в интересах государства о признании недействительными приказов Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и истребовании из незаконного владения граждан земельных участков площадью 28 га и стоимостью более 34 млн грн.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что Фастовской местной прокуратурой установлено, что в течение 2018 года приказами Госгеокадастру 14 гражданам передано в собственность указанные земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Фастовского района.

В то же время, указанными гражданами ранее уже было использовано право на бесплатную приватизацию земельных участков в пределах норм бесплатной передачи земли для данного вида использования.

Согласно сообщению, для восстановления нарушенных интересов государства прокуратурой приняты меры представительского характера в порядке, определенном ст. 23 Закона Украины “О прокуратуре”. Сейчас определением суда по иску прокуратуры по этому делу открыто производство.

Напомним, Хозяйственным судом Киевской области удовлетворено исковое заявление Броварской местной прокуратуры о взыскании с общества в пользу Славутичского горсовета задолженности за аренду земельного участка на территории Славутича на сумму почти 140 тыс гривен.