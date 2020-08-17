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2020-08-17
Outokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемии
Финская Outokumpu прогнозирует, что из-за низкого спроса в Европе и воздействия эпидемии Covid-19, поставки нержавеющей стали снизятся на 10% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом.
Как отмечается, Outokumpu находится под постоянным давлением в секторе импорта и цен на европейском рынке нержавеющей стали.
Продажи Outokumpu во втором квартале упали на 10% в годовом исчислении и на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 523 тыс. тонн.