В каких городах Европы самая дорогая аренда жилья. Рейтинг

В Европе городами с самой дорогой арендой жилья стали Валетта (+ 1,1% в годовой динамике, около 942 фунтов стерлингов в месяц), Вильнюс (+10%) и Варшава (+ 9,2%). Об этом сообщает PropertyWire со ссылкой на исследование платформы по онлайн-бронированию жилья Spotahome.

В каких городах Европы самая дорогая аренда жилья. Рейтинг
Фото: Валетта (Мальта)/wikiway.com

Где дороже всего

Среди самых дорогих по аренде жилья городов специалисты также назвали Копенгаген (+ 8,7%), Стокгольм (+ 7,7%) и Афины (+ 6,9%), пишет Дело.

Дешевая аренда

В то же время, как отмечает издание, заметнее всего арендная плата снизилась в Будапеште (– 2,8%) и Праге (– 2,1%).

По информации аналитиков, изначально рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в данных городах.

Пандемия и коронавирус

Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню. Специалисты утверждают, что такое арендное затишье — лучшее время для переезда.

«Для тех, кто планирует переезд, нынешнее затишье дает прекрасную возможность получить арендуемую недвижимость по более низкой цене, чем они могли бы получить, и это поможет покрыть общую стоимость переезда в крупный город, когда придет время», — отметила региональный менеджер Spotahome в Великобритании и Ирландии Надия Батт.

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