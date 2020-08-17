В каких странах украинцы чаще всего открывают банковские счета (список)

Чаще всего граждане Украины стараются открыть банковские счета в Европе. Популярностью среди украинцев пользуются Швейцария и Австрия. Об этом говорится в публикации «Минфина» — «Карантин не помеха. Украинцы выводят деньги за границу».

В каких странах украинцы чаще всего открывают банковские счета (список)
Фото: dialogs.org.ua

Рейтинг наиболее популярных стран

  • Швейцария;
  • Австрия;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург;
  • Германия

Как рассказала «Минфину» юрист компании Stron Елизавета Терлякова, изначально наши соотечественники запрашивают открытие счетов в крупнейших банках Евросоюза:

  • Credit Suisse;
  • UBS;
  • Raiffeisen Zentralbank;
  • HSBC;
  • Cr?dit Agricole;
  • Deutsche Bank;
  • UniCredit.

Однако людям в итоге приходится соглашаться и на менее именитые и респектабельные структуры.

«Далее, по мере поступления вопросов и анализа кейса банками, иногда приходится принимать решения снизить градус желаемого клиентом. И мы предлагаем менее масштабные банки, но не менее надежные. Например, Bendura Bank AG, Bank Alpinum AG, Pictet Group, Coutts Privatbank, EWUB», — отметила Терлякова.

Напомним

По данным НБУ, за 7 месяцев 2020 года э-лимиты на операции в иностранных банках открыло на 60% больше граждан — 12,3 тыс. человек, чем за весь 2019-й. А объем денежных переводов за рубеж вырос на 24% (по сравнению с 12-ю месяцами прошлого года) — до $152,8 млн.

Интересно, что больше всего физлица вывели на заграничные счета в марте 2020 года, когда начался карантин по covid-19, — $31,6 млн. Тогда было открыто 1,9 тыс. э-лимитов. На втором месте по активности оказался прошлый месяц: в июле было открыто 2,4 тыс. э-лимитов и выведено $25,7 млн.

За последние полтора года счетами в иностранных финучреждениях обзавелось более 20 тыс. украинцев. Суммарно на них вывели $276 млн. И это только официально, в законодательных рамках. Сколько денег утекло без соблюдения всех правил и в обход процедур — неизвестно.

Как работают новые правила

Процедуру открытия счетов за границей и их пополнения сильно упростили с 7 февраля 2019 года, когда вступил в силу новый закон о валютном регулировании. Документ отменил такое понятие как индивидуальная валютная лицензия.

Вместо нее для людей ввели систему э-лимитов. Украинцам, которые хотят отправлять средства на заграничные счета, дали возможность делать это легально. Они могут официально открыть через свои украинские банки э-лимиты, и через них отправлять деньги за рубеж:

  • с 7 февраля 2019 года физлицу позволялось выводить за границу €50 тыс. в год;
  • с 18 декабря 2019-го — €100 тыс./год.

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